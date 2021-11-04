Переболевшие коронавирусом смогут получить COVID-сертификаты: Подробности

Со следующей недели невакцинированные украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить в «Дії» цифровой COVID-сертификат о выздоровлении. Он будет действовать 3 месяца.



Как разъяснили в министерстве здравоохранения, такой сертификат позволит в течение 90 дней без ограничений работать, посещать заведения и передвигаться в «желтой» и «красной» зонах карантина.



«Сертификат о выздоровлении будет формироваться только для тех, у кого врач установил диагноз COVID-19 с момента запуска нового сертификата и в дальнейшем. Документ не сгенерируется, если диагноз COVID-19 был установлен до появления нового типа сертификата, то есть в 2020 году или раньше в 2021 году», — пояснили в Минздраве.



При этом обязательным основанием для генерации сертификата будет медицинская запись врача об установленном диагнозе, которая будет отображаться в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ).



«То есть лица, которые после получения положительного ПЦР-теста не обращались к врачу и врач не внес данные в ЭСОЗ, — скачать сертификат не смогут», — подчеркивают в Минздраве.



Новый COVID-сертификат будет двух видов:

внутренний — для использования внутри страны в условиях «желтой» и «красной» зоны карантина;

международный — для пересечения границы 45 стран, входящих в «Доверительную сеть е-здоровья ЕС» с учетом требований, которые устанавливает каждая страна мира. Список стран можно посмотреть здесь.

В Минздраве напомнили, что переболевшим можно вакцинироваться на 28-й день от первого дня появления симптомов или получения позитивного ПЦР-теста на СOVID-19.