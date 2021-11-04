МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным визитом 4 ноября президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированный Крым и Севастополь.



«Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников на временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ», — говорится в заявлении украинского МИД.



Украина также призывает российскую сторону «вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств».



«РФ как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях временно оккупированного Крыма: прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности политические репрессии, похищения и убийства, освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом разрешении российско-украинского вооруженного конфликта для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — подчеркивают в МИД.

Владимир Путин сегодня отправился в Севастополь по случаю отмечаемого в России Дня народного единства.