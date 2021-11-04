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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября

04 ноября 2021, 21:45

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области умерли еще 68 пациентов с коронавирусом. За сутки медики зарегистрировали 1390 новых случаев инфицирования. С начала пандемии ковидом заболели 131 169 человек: 106 854 человека выздоровели, 3511 — скончались.

В отдельных районах Донецкой области выявили 875 заболевших, умерли еще 97 человек. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 90 707 заболевших: 66 944 человека выздоровели, летальных случаев — 6993.

На подконтрольной властям территории Луганской области зафиксировано 759 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 14 больных. Всего зафиксирован 50 221 случай инфицирования: 36 356 человек выздоровели, умерли 1 637 человек.

В отдельных районах Луганской области обнаружили 154 новых случая ковида и 23 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 19 012 заболевши: 14 454 человека выздоровели, а 2 495 — умерли.

Политика

Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Перед голосованием Верещук озвучила основные направления работы министерства в случае ее избрания — создание Украинского национального центра развития мира, обеспечение молодежи из ОРДЛО образованием и трудоустройством, гуманитарные и инфраструктурные проекты и не только.

Верещук не считает возможным имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство до решения вопросов безопасности в зоне конфликта на Донбассе.

Бывший министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников назначен министром обороны вместо ушедшего в отставку Андрея Тарана. Кандидатуру Резникова внес президент Владимир Зеленский, который присутствовал на заседании парламента.

Боевые действия

Издание New York Times, ссылающееся на доклад «Оружие войны в Украине», профинансированный ЕС и правительством Германии, рассказало о поставках российского оружия и боеприпасов на Донбасс. Изучение серийных номеров и других идентификационных данных изъятого в ходе конфликта оружия доказывают, что РФ «систематически разжигает конфликт поставками оружия» боевикам.

Общество

Воевавший за группировку «ДНР» бразилец Рафаэль Лусварги на родине приговорен к 8 годам и одному месяцу тюрьмы за незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. Также на бразильца наложили более 5 тысяч долларов штрафа.

Со следующей недели невакцинированные украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить в «Дії» цифровой COVID-сертификат о выздоровлении. Он будет действовать 3 месяца.

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