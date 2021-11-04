Фильм о Мариуполе времен Второй мировой войны вышел в прокат

В кинотеатрах Украины сегодня, 4 ноября, вышла лента Виллена Новака «Почему я живой». Фильм сняла Одесская киностудия при поддержке Госкино.



Кинолента рассказывает о событиях во время Второй мировой войны в Мариуполе.



Автором сценария выступил Евгений Митько, который пережил оккупацию Мариуполя, история основана на реальных событиях. Он написал автобиографический рассказ «Теперь я турок, не казак...» в конце 90-х годов.



В центре сюжета – 17-летние Фрося и Ленчик – молодая пара мечтает пожениться. Но Фрося украинка, а Ленчик еврей, и отцу девушки трудно отказаться от своих убеждений и допустить такой брак.