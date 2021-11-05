ООС: Боевики снова стреляли на Донбассе из тяжелого вооружения

В четверг, 4 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. Среди этих нарушений было четыре обстрела с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, отметили в штабе.



В частности, у Марьинки боевики дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм.



В направлении Попасной был обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



По украинским позициям в направлении Зайцево боевики вели огонь дважды, применяя гранатометы разных систем, минометы калибра 120 мм, а также артиллерию калибра 152 мм.



В районе Майорска было два обстрела из гранатометов разных систем и минометов калибра 82 мм.



Неподалеку от Новотошковского боевики дважды вели огонь, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 4 ноября 2021-го зафиксировала не менее 72 529 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.