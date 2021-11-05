«Серых зон» на Донбассе не существует — Кулеба

На Донбассе не существует «серых зон», согласно Минским договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».



Он прокомментировал недавние события в Старомарьевке и как эту ситуацию использовала российская пропаганда.



«Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минскими договоренностями, Нормандским форматом обвинениями в адрес Украины по этому поводу. Даже в этом сюжете речь идет о какой-то "серой зоне". На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких "серых зон" не существует — и об этом тоже нужно говорить», — сказал Кулеба.



Он также подчеркнул, что в случае с применением «Байрактара» Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар.



По его словам, Украина применила боевой беспилотник по той причине, потому что боевики не остановили свои агрессивные действия и обстрелы.



«Позиция Украины очень проста. Мы очень взвешены, мы не эскалируем сами. Но если по нам наносят удар, мы отвечаем. И это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно», — заявил Кулеба.

В начале прошлой недели «военные корреспонденты» группировки «ДНР» сообщили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.



Глава Мирненской ВГА Владимир Веселкин считает, что была специально «запущена» дезинформация о «захвате» Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны боевиков. Ночью 26 октября боевики «ДНР» обстреляли село Гранитное — этот населенный пункт находится рядом со Старомарьевкой, но полностью подконтролен украинской власти и входит Мирненскую ВГА. В ответ ВСУ впервые применили боевой беспилотник «Байрактар», уничтожив огневую точку боевиков.