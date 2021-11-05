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«Серых зон» на Донбассе не существует — Кулеба

05 ноября 2021, 09:58

«Серых зон» на Донбассе не существует — Кулеба

На Донбассе не существует «серых зон», согласно Минским договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Он прокомментировал недавние события в Старомарьевке и как эту ситуацию использовала российская пропаганда.

«Россия всегда скрывала свое полное пренебрежение Минскими договоренностями, Нормандским форматом обвинениями в адрес Украины по этому поводу. Даже в этом сюжете речь идет о какой-то "серой зоне". На самом деле, согласно Минским договоренностям, никаких "серых зон" не существует — и об этом тоже нужно говорить», — сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что в случае с применением «Байрактара» Украина выполнила все процедуры, предусмотренные договоренностями в Трехсторонней контактной группе, которые в таких случаях применяются, прежде чем нанести удар.

По его словам, Украина применила боевой беспилотник по той причине, потому что боевики не остановили свои агрессивные действия и обстрелы.

«Позиция Украины очень проста. Мы очень взвешены, мы не эскалируем сами. Но если по нам наносят удар, мы отвечаем. И это был именно такой случай. Потому что нельзя позволять врагу чувствовать себя безнаказанно», — заявил Кулеба.

В начале прошлой недели «военные корреспонденты» группировки «ДНР» сообщили, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Старомарьевка. В штабе операции Объединенных сил эту информацию опровергли.

Глава Мирненской ВГА Владимир Веселкин считает, что была специально «запущена» дезинформация о «захвате» Старомарьевки, чтобы оправдать обстрелы со стороны боевиков. Ночью 26 октября боевики «ДНР» обстреляли село Гранитное — этот населенный пункт находится рядом со Старомарьевкой, но полностью подконтролен украинской власти и входит Мирненскую ВГА. В ответ ВСУ впервые применили боевой беспилотник «Байрактар», уничтожив огневую точку боевиков.

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