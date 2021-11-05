Украинские следователи считают Януковича главой ОПГ

Экс-президенту Украины Виктору Януковичу сообщили о подозрении как руководителю организованной преступной группы. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).



«По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных Сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014», – пишет «Интерфакс-Украина», ссылаясь на в пресс-службу ГБР.



По информации ГБР, Янукович и другие высокопоставленные чиновники, в частности, подозреваются в совершении террористического акта с целью запугивания населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей, причинении участникам акций протеста телесных повреждений разной степени тяжести, умышленных убийствах и покушениях на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств, превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, незаконное препятствование организации и проведению собрания, митингов.



В ГБР подчеркивают, что вследствие таких действий только в указанный период погибли 76 человек и более 800 были травмированы.



Копии письменного уведомления о подозрении вручены защитникам Януковича.



В ГБР напомнили, что с августа суд разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении Януковича. Также, как подчеркивают в Бюро, следственный судья рассматривает ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.



«Досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для уведомления о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах», – добавили в ГБР.

Виктора Януковича и его сына Александра подозревают в незаконном завладении государственной резиденцией «Межигорье». НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.



Виктор Янукович и его сын Александр находятся в России.