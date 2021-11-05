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Глава ЛугОГА: КПВВ на Донбассе могли бы пропускать по 50 тысяч человек в день

05 ноября 2021, 12:27

Глава ЛугОГА: КПВВ на Донбассе могли бы пропускать по 50 тысяч человек в день

РФ и оккупационная власть в отдельных районах Донецкой и Луганской областей блокирует КПВВ, чтобы оборвать связь людей с подконтрольной Украине территорией. Об этом сказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай в ходе Донбасс Медиа Форума – 2021, который проходит в Киеве.

Он отметил, что под лозунгом борьбы с пандемией боевики закрыли все КПВВ, в Донецкой области — немного раньше, а позже практически закрыли пропуск через «Станицу Луганскую», единственный КПВВ на Луганщине.

«Это единственная была возможность, чтобы люди, восьмой год подряд слыша пропаганду, все-таки когда переходили с временно оккупированной части к нам, на подконтрольную Украине территорию, чтобы они своими глазами видели, что изменения идут... Как только они переходят КПВВ — они сразу видят дороги, школы, садики, центры предоставления административных услуг, амбулатории, больницы. Они убеждаются, что действительно идут изменения к лучшему», — сказал Гайдай.

По его мнению, если бы не блокада КПВВ боевиками, то они могли бы пропускать в день не менее 50 тысяч человек.

«До пандемии через "Станицу Луганскую" проходило 15 тысяч человек ежедневно. Если бы все КПВВ работали, то я уверен, что вместе Донецкая и Луганская области пропускали бы 50 тысяч человек. И они бы своими глазами видели изменения, возвращались бы на временно оккупированную территорию, а дальше бы уже работало так называемое "сарафанное радио", они бы рассказывали об изменениях детям, соседям, родителям, родственникам, и уже пропаганда бы не так работала. Но сейчас РФ и оккупационная власть пытаются прервать даже эту связь с нами», — резюмировал глава Луганской ОГА.

Донбасс Медиа Форум-2021 проходит 5-6 ноября. Темой форума стала адаптация к вызовам современности. Спикеры на разных дискуссионных площадках будут обсуждать ряд проблем украинской и мировой журналистики, а также искать эффективные решения этих проблем и вызовов.

Расписание дискуссий, а также полный список спикеров и спикерок: https://donbasmediaforum.net.

Трансляции всех дискуссий можно посмотреть на Facebook-странице Донецкого института информации.

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