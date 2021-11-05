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От 9 до 11 лет тюрьмы: В Черкассах осудили троих боевиков «Л-ДНР»

05 ноября 2021, 13:05

От 9 до 11 лет тюрьмы: В Черкассах осудили троих боевиков «Л-ДНР»

Суд в Черкассах вынес приговор троим боевикам «Л-ДНР», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием было установлено, что жители Черкасщины, находясь на территории Луганской и Донецкой областей, временно подконтрольных группировкам «Л-ДНР», с начала 2014 года до 2020 года проходили «военную службу» на должностях «командира отделения», «командира взвода» и «пулеметчика» незаконных вооруженных формирований.

Суд признал их виновными в содействии деятельности террористических организаций «Л-ДНР» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 9, 10 и 11 лет соответственно каждому.

Как сообщается, в настоящее время осужденные скрываются на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской и Донецкой областей.

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