Район КПВВ «Станица Луганская» попал под обстрел

Сегодня, 5 ноября, боевики обстреляли территорию вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай на своей Facebook-странице.



«Без света села Сизое и Болотенное. Информации о погибших, раненых и разрушениях нет. Обстрелы велись снарядами калибра 82 мм и 122 мм», — написал глава ОГА.



Он уточнил, что КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны не прекращал свою работу, однако, по словам возвращавшихся со стороны неподконтрольной территории людей, боевики приостанавливали пропуск граждан.



«По состоянию на 13:30 снова от рядовых граждан, следующих с ОРЛО на территорию Украины, поступила информация, что представители НВФ возобновили пропуск лиц», — добавил Сергей Гайдай.

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