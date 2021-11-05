Глава Минкульта рассказал, когда в Раде начнут рассматривать закон о медиа

Законопроект о медиа планируют внести в Верховную Раду для рассмотрения на текущей сессии. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в ходе дискуссии «Проект Закона "О медиа": угрозы или возможности для отрасли» Донбасс Медиа Форума – 2021.



Министр отметил, что обсуждал этот вопрос с коллегами из парламента. По его словам, председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев настроен на быстрое внесение законопроекта в парламент.



«Мы дискутировали, что, возможно, стоит закон разделить на два, выделить аудиовизуальные услуги, поскольку у нас есть обязательства перед Советом Европы. Или этот закон — я склоняюсь к мысли, что нужно его уже вносить в парламент. Новый спикер в курсе этого закона, так что надеемся, что совместными усилиями с коллегами из комитета мы добьемся того, чтобы на этой сессии его можно было хотя бы рассмотреть наконец в первом чтении», — сказал Ткаченко.

В ноябре 2019 года Александр Ткаченко презентовал черновик закона о медиа, в нем поднимались вопросы регистрации и налогообложения СМИ, независимости редакции от владельца ресурса, регулирования деятельности блогеров.



Законопроект № 2693 был подан в Раду 27 декабря 2019 года. В нем указывалось, что медиа не могут принадлежать или получать финансирование от граждан или компаний государства-агрессора (России), распространять материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора или недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях РФ.



В мае 2020 года Верховная Рада отправила на доработку проект закона о медиа, отложив запланированное его принятие в первом чтении.