Драганчук: Критерии выплаты помощи переселенцам должны быть пересмотрены

Заместительница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук выступает за пересмотр механизма предоставления ежемесячной адресной помощи переселенцам. Об этом она сказала в интервью «Интерфакс-Украина».



«Основным условием должно быть установление объективной величины ежемесячного пособия и введение механизма выяснения реальной потребности его получения», — считает Драганчук.

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Она отметила, что в бюджете Украины на программу помощи внутренне перемещенным лицам заложено около 3 миллиардов гривен в год.



«Если говорить об эффективности их использования и о том, действительно ли они помогают всем, то нет. Соответственно было бы важно пересмотреть эти программы, выделить категории для того, чтобы увеличить эту социальную помощь тем категориям, которые нуждаются в ней больше всего, а часть суммы направить на решение жилищных вопросов переселенцев», — сказала Драганчук.