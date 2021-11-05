Боевики ранили военного на Донбассе

С начала суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Болотенного, Крымского, Луганского и Лебединского.



Боевики стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Состояние здоровья раненого военного — удовлетворительное.