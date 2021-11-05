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Зеленский дал должность бывшему депутату, который голосовал за «Харьковские соглашения»

05 ноября 2021, 20:00

Зеленский дал должность бывшему депутату, который голосовал за «Харьковские соглашения»

Президент Владимир Зеленский назначил главой Национального трехстороннего социально-экономического совета Анатолия Кинаха, лоббировавшего «Харьковские соглашения», по которым сейчас ведется уголовное производство по факту совершения государственной измены. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», передает «Радио Свобода».

Журналисты обнародовали ранее неизвестные фрагменты из стенограммы закрытого заседания комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны и обнаружили, что в качестве члена этого комитета Кинах активно продвигал идею ратификации соглашений.

В частности, на заседании 26 апреля 2010 года Кинах вспоминал высокую цену на российский газ для Украины и сотрудничество с Россией.

Кинах также был в числе депутатов, голосовавших за «Харьковские соглашения».

В декабре 2020 года сам Анатолий Кинах и два других сопредседателя Национального трехстороннего социально-экономического совета, опираясь на решение президиума, подписали письмо на имя Владимира Зеленского по просьбе назначить Кинаха председателем этого совета. В августе этого года президент своим указом назначил его на должность.

«Харьковскими соглашениями» именуют Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, что впоследствии способствовало оккупации Крымского полуострова. Соглашения, подписание которых состоялось 21 апреля 2010 года, были навязаны бывшему украинскому премьеру Азарову тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым.

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харьковские соглашения

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