В Пентагоне заявили, что не прекращают следить за активностью войск РФ вблизи границы с Украиной

В Вашингтоне продолжают наблюдать за активностью российских военных на границе с Украиной, сообщил в пятницу на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных близ границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме. Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США», — сказал Кирби.



Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, в чем состоит необычность этой активности, представитель Пентагона отметил ее масштабность. «Речь идет масштабности, о размерах подразделений», — подчеркнул Кирби.

Ранее Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».