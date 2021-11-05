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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября

05 ноября 2021, 23:26

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области, на территории, подконтрольной украинской власти, за сутки вследствие осложнений от COVID-19 умерли 62 человека. Также медики зарегистрировали 1333 новых случаев инфицирования. С начала пандемии ковидом заболели 132 502 человека: 107 659 человек выздоровели, 3573 — скончались.

На подконтрольной украинскому правительству территории Луганской области к пятнице, 5 ноября, зафиксирован 581 новый случай COVID-19. От осложнений умерли еще 15 больных. Всего — 50 802 случая инфицирования: 36 902 человека выздоровели, умерли 1 652 человека.

В отдельных районах Луганской области выявлено 103 новых случая инфицирования коронавирусом и 12 летальных случаев. Всего группировка «ЛНР» признает 19 115 заболевших: 14 533 человека выздоровели, а 2 507 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский сделал исполняющим обязанности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрея Костина. Алексей Резников, которого Рада назначила министром обороны и который занимал должность первого зама главы делегации в ТКГ, выведен из состава делегации.

Проведение российских выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей — это еще более опасный прецедент, чем то, что происходило в Крыму. Такое мнение высказала глава правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров продолжает избегать встречи в Нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Боевые действия

В течение недели боевики 8 раз сбросили с беспилотников осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных. Эти данные Украина привела во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

В Вашингтоне продолжают наблюдать за активностью российских военных на границе с Украиной, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

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