Боевики 8 раз нарушали «тишину» за сутки

За минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Болотенного, Крымского, Луганского, Талаковки, Золотого-4 и Лебединского.



Боевики стреляли из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Украинские военные открывали ответный огонь, как заявляют в штабе, не применяя при этом запрещенное Минскими договоренностями вооружение.