На Донбассе за сутки — 55 умерших и почти 2 тысячи заболевших COVID-19

На подконтрольной правительству территории Донецкой области за сутки от осложнений из-за COVID-19 умерли 41 человек, в Луганской области — 14 человек. Об этом следует из данных Донецкой и Луганской облгосадминистраций.



5 ноября медики зарегистрировали 1408 больных COVID-19 на Донетчине и 513 новых случаев на Луганщине.



За все время исследований в Донецкой области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 133 910 человек (108 381 человек выздоровел, 3614 — умерли); в Луганской области — 51 315 случаев ковида (37 247 человек выздоровели 1666 — умерли).