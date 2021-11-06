В Хабаровском крае РФ разыгрывают уголь за вакцинацию

В районе имени Лазо Хабаровского края среди вакцинированных против коронавируса разыграют ряд призов. В их числе будет сертификат на три тонны угля. Об этом сообщило издание «Хабаровский край сегодня».



По словам местной чиновницы Анастасии Сахаровой, чтобы найти призы, пришлось привлекать частных спонсоров. Так, среди вакцинированных будут разыгрывать сертификат на услуги стоматологического кабинета, шестимесячные абонементы в спортзалы и микроволновку.

А главным призом стал сертификат на три тонны угля. Стоимость такого приза составляет 15 тысяч рублей (5,5 тысяч гривен).



Сахарова говорит, что призы уже заинтересовали жителей: если в сентябре в районе каждый день вакцинировались 15-20 человек, то сейчас этот показатель вырос до 100 человек.

По подсчетам Bloomberg, всего в России уже полностью вакцинировались 33,6% человек. По меньшей мере, одну дозу получили 39,2% россиян.