«ДІЯ» не будет работать одну ночь: переезжает в новый дата-центр

В ночь на воскресенье, 7 ноября, «Дія» переезжает в новый и более мощный дата-центр. Поэтому в период с 00:00 до 07:00 заказ услуг и документов будет недоступен. После этого приложение и портал будут работать в обычном режиме.



Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.



В Минцифры советуют заранее позаботиться о том, чтобы COVID-сертификат всегда был в электронном или бумажном виде. В ведомстве отмечают, что после переезда «Дія» все услуги в приложении и на портале будут выдерживать еще большую нагрузку.



Как сгенерировать COVID-сертификат с портала «Дія» и загрузить его в формате PDF на телефон — смотрите здесь.