Беспилотник боевиков атаковал украинских военных на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



На Донетчине вблизи поселка Зайцево НВФ открывали огонь из стрелкового оружия.



В районе поселка Болотенное в Луганской области боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили осколочные гранаты ВОГ-17.



«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вооруженные провокации противника украинские защитники открывали ответный огонь», — говорится в сообщении.



По состоянию на 7 часов утра, 7 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В группировке «ДНР» заявили, что за сутки 6 ноября ее позиции попали под обстрел в районе поселка Гольмовский (Горловка).



Группировка «ЛНР» сообщила, что за прошлые сутки не было нарушений режима тишины.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 ноября 2021-го зафиксировала не менее 73 245 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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