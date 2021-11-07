«ДНР»: На лечении находятся более 20 тысяч больных с коронавирусом и пневмониями

В отдельных районах Донецкой области на лечении находятся более 20 тысяч пациентов с коронавирусной болезнью и пневмониями. Это следует из статистики, которую приводит «минздрав» группировки «ДНР».



Сообщается, что по состоянию на утро 7 ноября всего заболевших COVID-19 с начала пандемии — 91 135 человек, из них выписаны с выздоровлением — 66 944 человека, умерли — 7 059 человек, стационарное и амбулаторное лечение проходят 17 132 пациента.



О новых случаях за сутки данных нет, поскольку 6 ноября не проводились исследования.



При этом за сутки выявлено 180 случаев пневмоний, что на 17 случаев больше, чем за предыдущий день. Госпитализировано 100 человек. Всего на лечении находятся 3 623 пациентов с пневмониями, из них 1 730 — на кислородной поддержке (+64 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.