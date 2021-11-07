Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинская делегация в ТКГ заявила об активном использовании боевиками дронов против ВСУ

07 ноября 2021, 13:34

Украинская делегация в ТКГ заявила об активном использовании боевиками дронов против ВСУ

За последние два дня пророссийские боевики на Донбассе активно использовали свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом заявила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

«Вчера на направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. Сегодня на направлениях Саханка — Водяное, Пикузы — Гнутово использовали еще два. Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины», — говорится в сообщении.

Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года, «которые системно и грубо нарушают оккупационные войска».

«Также мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей», — подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

Читайте также:

Миссия ОБСЕ зафиксировала беспилотник боевиков над позициями ВСУ и обстрел 

Еще по теме

Организации
Трехсторонняя контактная группа
Прочее
беспилотники НВФ ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:57
«ДНР»: На лечении находятся более 20 тысяч больных с коронавирусом и пневмониями
09:49
Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске
09:04
«ЛНР» сообщила о 136 заболевших и 21 умершем от коронавируса за сутки
21:10
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
15:37
Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи
12:54
«ДНР»: Более 400 новых случаев COVID-19 и 66 смертей
23:51
Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
20:33
На Луганщине заочно будут судить «прокурора ЛНР»
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
все новости
15:13
На Донетчине коронавирусом заболели 757 человек за сутки
14:54
У Зеленского заявили, что продолжение Нормандского формата — под вопросом
14:39
Славянск получит 10,5 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев
14:00
Проводили опросы в ОРДЛО и Крыму: СБУ раскрыла сеть колл-центров на Черкасщине
13:34
Украинская делегация в ТКГ заявила об активном использовании боевиками дронов против ВСУ
12:56
Украина получила еще почти 3 миллиона доз вакцины Moderna
11:59
На Луганщине за сутки выявили 174 заболевших коронавирусом
11:28
СБУ разоблачила одного из командиров ВСУ, который собирал секретную информацию
10:57
«ДНР»: На лечении находятся более 20 тысяч больных с коронавирусом и пневмониями
10:16
Миссия ОБСЕ зафиксировала беспилотник боевиков над позициями ВСУ и обстрел
09:49
Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске
09:04
«ЛНР» сообщила о 136 заболевших и 21 умершем от коронавируса за сутки
08:43
Беспилотник боевиков атаковал украинских военных на Донбассе
08:18
В Украине за сутки выявили почти 17,5 тысяч заболевших коронавирусом
23:25
Резников объяснил, почему применение ВСУ беспилотника Bayraktar не нарушает Минские соглашения
все новости
ВИДЕО
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
06 ноября, 21:10
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция