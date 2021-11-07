Украинская делегация в ТКГ заявила об активном использовании боевиками дронов против ВСУ

За последние два дня пророссийские боевики на Донбассе активно использовали свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для атаки позиций Вооруженных Сил Украины. Об этом заявила украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.



«Вчера на направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ. Сегодня на направлениях Саханка — Водяное, Пикузы — Гнутово использовали еще два. Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня совершили их сброс на позиции ВС Украины», — говорится в сообщении.



Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и Дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.2020 года, «которые системно и грубо нарушают оккупационные войска».



«Также мы напоминаем, что Вооруженные Силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей», — подчеркивают в украинской делегации в ТКГ.

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