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Проводили опросы в ОРДЛО и Крыму: СБУ раскрыла сеть колл-центров на Черкасщине

07 ноября 2021, 14:00

Проводили опросы в ОРДЛО и Крыму: СБУ раскрыла сеть колл-центров на Черкасщине

Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы для российских органов власти и компаний, которые входят в санкционные списки СНБО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.

«Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года. Операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий, пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки», — сообщили в СБУ.

Кроме этого, работники колл-центров выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов НТВ+, Ростелеком и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Газпром Банк и других.

Отмечается, что организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.

В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства, документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором, черную бухгалтерию, а также инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок и техническую документацию с графиками работы работников центра.

В рамках открытого уголовного производства продолжается следствие.

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