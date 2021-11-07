Проводили опросы в ОРДЛО и Крыму: СБУ раскрыла сеть колл-центров на Черкасщине

Служба безопасности Украины разоблачила работу сети колл-центров, выполнявших заказы для российских органов власти и компаний, которые входят в санкционные списки СНБО.



Как сообщает пресс-служба ведомства, противоправную деятельность трех колл-центров в Черкассах и Умани организовали местные коммерсанты. Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором.



«Колл-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года. Операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий, пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки», — сообщили в СБУ.



Кроме этого, работники колл-центров выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов НТВ+, Ростелеком и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, Газпром Банк и других.



Отмечается, что организаторы привлекали к работе до 200 операторов, работавших круглосуточно в две смены.



В ходе обысков в офисных помещениях колл-центров правоохранители изъяли более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства, документы, свидетельствующие о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором, черную бухгалтерию, а также инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок и техническую документацию с графиками работы работников центра.



В рамках открытого уголовного производства продолжается следствие.