На Донетчине коронавирусом заболели 757 человек за сутки

На подконтрольной украинской власти территории Донецкой области за минувшие сутки зарегистрировали 757 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 729 человек. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано.



С начала пандемии ковидом в Донецкой области заболели 134 667 человек, из которых 109 110 выздоровели, 3 614 — скончались вследствие осложнений от COVID-19.

За субботу, 6 ноября, в Украине выявили 17 419 новых случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровели 8 520 пациентов, а 449 человек умерли.