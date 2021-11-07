Боевики снова атаковали с беспилотников, погиб один и ранены двое украинских военных

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один и ранены двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции боевики обстреливали вблизи Павлополя, Гнутово, Новозвановки, Причепиловки, Луганского и Песков. НВФ открывали огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



В районе поселков Гнутово и Водяное на Приазовье боевики с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили на позиции ВСУ осколочные гранаты ВОГ-17.



«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью, еще двое получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, и они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого — средней тяжести, другого — удовлетворительное», — говорится в сообщении штаба.



Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет дрона боевиков, определяемого как БПЛА типа «Орлан-10», с пересечением линии соприкосновения.



Как отмечается, украинские военные открывали ответный огонь на обстрелы боевиков.

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