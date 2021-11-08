Умер «заместитель министра образования ДНР»

Андрей Удовенко

В возрасте 63 лет умер «заместитель министра образования» группировки «ДНР» Андрей Удовенко. Об этом сообщается на сайте «министерства».



Как отметил «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, Удовенко умер вечером 7 ноября.



О причинах смерти не сообщается.



Андрей Удовенко с сентября 1988 года, в общей сложности более 22 лет, руководил Донецкой школой № 61.



С 1998 года неоднократно избирался депутатом Киевского районного в городе Донецке совета и Донецкого городского совета.



С апреля 2006 года по август 2008 года Удовенко работал заместителем начальника управления образования и науки Донецкой областной государственной администрации.



После начала конфликта в 2014 году Удовенко стал начальником «управления образования администрации города Донецка» при «ДНР». Впоследствии стал «замминистра образования ДНР».