Двое командиров предстанут перед судом по делу о взрывах на артскаладах в Сватово

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительные акты в отношении двух командиров реактивных артиллерийских батарей ВСУ. Им инкриминируют халатность, которая привела к взрывам на складах в Сватово в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По информации следствия, в сентябре 2015 года командиры разместили военную технику вблизи потенциально опасного объекта — полевого склада боеприпасов вблизи Сватово. 29 октября 2015 года в результате диверсии на военном складе произошел пожар. Детонирующие боеприпасы повредили указанную военную технику, в том числе РСЗО «Ураган» и транспортно-заряжающие машины к ним, на 18 млн гривен.



Двум командирам предъявлены обвинения в халатном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 7 лет.



29 октября 2015 года вблизи Сватово произошел пожар на военных складах, на которых хранилось почти 3,5 тысячи тонн боеприпасов. В результате происшествия погибли четыре человека - трое военнослужащих и местная жительница, несколько человек получили ранения.