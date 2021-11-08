Коронавирус на Донбассе — более 500 заболевших и 56 умерших за сутки

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от заболевания COVID-19 умерли еще 55 человек. В Луганской области за сутки зарегистрирован один летальный случай. Об этом сообщают Донецкая и Луганская ОГА.



За воскресенье, 7 ноября, на Донетчине выявлено 483 больных ковидом, на Луганщине — 50 заболевших.



С начала пандемии на Донетчине подтверждено 135 150 случаев инфицирования коронавирусом (109 511 человек выздоровели, 3669 — умерли), на Луганщине — 51 539 (37 525 пациентов выздоровели, 1671 — умерли).