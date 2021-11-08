Украина получила еще 1,4 млн доз вакцины Pfizer

На минувших выходных в Украину доставили новую партию вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



В рамках инициативы COVAX Украина бесплатно получила еще 2,93 млн доз вакцины Moderna. Также на выходных доставлена очередная партия вакцины Pfizer, закупленной за средства государственного бюджета в количестве 1,4 млн доз, рассказал Ляшко.



По данным Министерства здравоохранения, 36,7% украинцев вакцинированы как минимум одной дозой вакцины, 25,6% граждан вакцинированы полностью. Лидером по вакцинации остается Киев, где 57% жителей получили минимум одну прививку от коронавируса.