Родственники жертв MH17 хотят, чтобы суд определил роль РФ в катастрофе

В Нидерландах в судебном комплексе «Схипхол» началось очередное судебное заседание по делу об уничтожении самолета рейса MH17. Об этом передает «Укринформ».



В сегодняшнем заседании слово возьмут 8 родственников погибших при крушении самолета. Они надеются, что суд определит, какой была роль России в трагедии MH17, и кто еще, кроме четырех обвиняемых, может быть причастен к трагедии.



«Мы знаем достаточно много о четырех обвиняемых, но мы не знаем о тех, кто виноват в трагедии со стороны России. Я надеюсь, что в приговоре суд укажет, что это была за система, какова роль России, что она делала на востоке Украины. Это очень важно для родственников», — сказал во время своего выступления нидерландец Пит Плуг, член правления фонда «Авиакатастрофа», потерявший в трагедии брата, невестку и племянника.



Он также отметил, что роль России в трагедии MH17 очень важно отразить, чтобы предотвратить такие катастрофы в будущем. Так, по его мнению, сбитие украинского самолета в Иране является подражанием такому поведению.



«Роль России важно отразить для того, чтобы международное сообщество могло предотвратить это в будущем. В прошлом году мы видели в Иране, как легко подобное может повториться. Поведение России можно назвать одним словом — отвратительное. Россия лжет, не сотрудничает, обвиняет Украину», — подчеркнул он.





В рамках предыдущего блока слушаний, который прошел в сентябре, к суду обратились родственники погибших. Ожидается, что суд сможет огласить свое решение в следующем году.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.