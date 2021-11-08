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С начала года СБУ открыла 90 уголовных дел за измену и участие в «Л-ДНР»

08 ноября 2021, 14:49

С начала года СБУ открыла 90 уголовных дел за измену и участие в «Л-ДНР»

С начала 2021 года открыто более 90 уголовных производств по фактам совершения государственной измены, терроризма и участия в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Из них 38 производств открыто за государственную измену (ст. 111 УК) и посягательство на территориальную целостность Украины (с.110 УК), 39 производств — за террористический акт (ст.258 УК) и создание террористической группы (ст.258-3 УК), 17 производств — за создание пе предусмотренных законов вооружённых формирований (ст.260 УК).

По материалам СБУ судами вынесено 37 обвинительных приговоров, в том числе за разглашение секретных военных сведений. Так, к восьми годам лишения свободы приговорен бывший военнослужащий Нацгвардии, который проводил разведдеятельность для «МГБ ДНР».

С начала года спецслужба разоблачила более 20 агентов российских спецслужб, были нейтрализованы 18 боевиков на востоке Украины.

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