В Краматорске продлили работу центров массовой вакцинации

В Краматорске Донецкой области продлена работа трех из четырех центров массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.



В минувшие выходные центр массовой вакцинации на автостанции «Краматорск» работал по обновленному графику — до 18 часов вечера (прием посетителей завершается в 17:30).



Также до 18:00 продлена работа центров вакцинации, расположенных на автостанции «Краматорск» и в помещении «Эпицентра» по улице Марии Примаченко, 14.



Центр вакцинации в помещении вокзала железнодорожной станции Краматорск в Старом городе работает до 15:00 (прием посетителей прекращается в 14:30).



Для получения прививки необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, ИНН (или заменяющий его документ).