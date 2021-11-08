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Семенченко оставили под стражей еще на 2 месяца

08 ноября 2021, 16:14

Семенченко оставили под стражей еще на 2 месяца

Суд продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Семену Семенченко. Об этом сообщается на странице «Free Cемен Семенченко» в Facebook.

В Службе безопасности Украины агентству «Интерфакс-Украина» подтвердили, что суд пролил меру пресечения для Семенченко в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Бывшего нардепа подозревают по делу о теракте и контрабанде товаров военного назначения.

В конце июля Соломенский райсуд Киева принял решение об изменении меры пресечения Семенченко с домашнего ареста на взятие под стражу.

Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.

Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. 

По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.

В мае 2021 года Семенченко объявили о подозрении в организации обстрела офиса телеканала «112 Украина».

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