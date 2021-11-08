Долгосрочный эффект в вопросе избавления от нежелательных волос на теле, это, пожалуй, главное. Гарантировать длительную гладкость кожи поможет современная эпиляция лазером, которую можно сделать в сети Epilaser.com.ua.
Сколько необходимо процедур лазерной эпиляции и почему?
Здесь все индивидуально, кому-то хватит и 5-и, а некоторым людям недостаточно и 10-и. Прежде всего, важно учитывать:
- Тип кожи и волос. Наличие большого контраста между их оттенками даст наибольшую эффективность. Светлокожие брюнетки потребуют меньше процедур, чем блондинки с бледнокожие или смуглые темноволосые девушки.
- Обрабатываемые участки. На гормонозависимых областях, курс эпиляции будет более продолжительным. Активность фолликулов на груди, верхней губе, подбородке, руках зависит от эндокринных показателей. Здесь может потребоваться и до 12 походов в салон.
- Функциональность аппаратуры. Сегодня можно достичь самых оптимальных результатов при помощи новых гибридных аппаратов 3D и ELOS, которые используют в сети лазерных студий Epilaser в Украине.
Сколько нужно процедур лазерной эпиляции для полного удаления волос, приблизительно определит косметолог, после осмотра пациента.
Почему необходимо пройти курс?
- Человеческий волос имеет свойство все время находиться на определенной стадии: Анаген — активного роста , Талоген — спящей и Катаген — выпадения. Лазерному лучу под силу действовать на активно растущие волосяные стержни. Поэтому через время, из «дремлющих» луковиц запросто прорастают новые.
- Первая процедура убирает до половины заметных глазу волос. Выпадают они не моментально, а спустя 20 дней. Неэффективной можно считать эпиляцию, не давшую видимого результата через месяц от воздействия.
- Ко второму разу начнут расти фолликулы из числа «спящих». Подавить их можно еще одним-двумя сеансами лазера. Примерно после восьмого раза можно избавится в среднем от 80% нежелательных волосков.
- Дальнейшие посещения салона убирают до 95% волосистости. На этом цель считается достигнутой.
Зона воздействия, периодичность и количество процедур лазерной эпиляции
Чтобы не разочароваться, стоит сразу уяснить, что ограничиваться только одним сеансом нельзя. Каждый раз уменьшает примерно на 20% волосков.
- Обычно нужно не меньше 5 эпиляций.
- Светловолосым девушкам удалить волосы на ногах можно за 8-10 подходов. Зона с гормональной зависимостью (лицо) — за 10-12.
- Для мужчин их количество придется увеличить (на 2-3), т.к. волосяной рост в этом случае интенсивнее.
Частота процедур зависит от области обработки. Руки и голени покрываются пушком медленнее, а подмышки, бикини и лицо — гораздо быстрей. Сначала между сеансами делаются перерывы на 4 недели, а дальше общая густота волосяного покрова на теле заметно снижается, и процедуру повторяют по схеме — раз в 1,5-2 месяца.
Сколько держится эффект от лазерной эпиляции?
После основного курса, раз в год нужно проходить корректирующие процедуры, чтобы убрать возможные «проснувшиеся» волоски. Это поможет сохранить эффект безупречной гладкости на многие годы.