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Лазерная эпиляция: сколько необходимо процедур? (РR)

08 ноября 2021, 16:45

Лазерная эпиляция: сколько необходимо процедур? (РR)

Долгосрочный эффект в вопросе избавления от нежелательных волос на теле, это, пожалуй, главное. Гарантировать длительную гладкость кожи поможет современная эпиляция лазером, которую можно сделать в сети Epilaser.com.ua.

Сколько необходимо процедур лазерной эпиляции и почему?

Здесь все индивидуально, кому-то хватит и 5-и, а некоторым людям недостаточно и 10-и. Прежде всего, важно учитывать:

  1. Тип кожи и волос. Наличие большого контраста между их оттенками даст наибольшую эффективность. Светлокожие брюнетки потребуют меньше процедур, чем блондинки с бледнокожие или смуглые темноволосые девушки.
  2. Обрабатываемые участки. На гормонозависимых областях, курс эпиляции будет более продолжительным. Активность фолликулов на груди, верхней губе, подбородке, руках зависит от эндокринных показателей. Здесь может потребоваться и до 12 походов в салон.
  3. Функциональность аппаратуры. Сегодня можно достичь самых оптимальных результатов при помощи новых гибридных аппаратов 3D и ELOS, которые используют в сети лазерных студий Epilaser в Украине.

Сколько нужно процедур лазерной эпиляции для полного удаления волос, приблизительно определит косметолог, после осмотра пациента.

Почему необходимо пройти курс?

  1. Человеческий волос имеет свойство все время находиться на определенной стадии: Анаген — активного роста , Талоген — спящей и Катаген — выпадения. Лазерному лучу под силу действовать на активно растущие волосяные стержни. Поэтому через время, из «дремлющих» луковиц запросто прорастают новые.
  2. Первая процедура убирает до половины заметных глазу волос. Выпадают они не моментально, а спустя 20 дней. Неэффективной можно считать эпиляцию, не давшую видимого результата через месяц от воздействия.
  3. Ко второму разу начнут расти фолликулы из числа «спящих». Подавить их можно еще одним-двумя сеансами лазера. Примерно после восьмого раза можно избавится в среднем от 80% нежелательных волосков.
  4. Дальнейшие посещения салона убирают до 95% волосистости. На этом цель считается достигнутой.

Зона воздействия, периодичность и количество процедур лазерной эпиляции

Чтобы не разочароваться, стоит сразу уяснить, что ограничиваться только одним сеансом нельзя. Каждый раз уменьшает примерно на 20% волосков.

  1. Обычно нужно не меньше 5 эпиляций.
  2. Светловолосым девушкам удалить волосы на ногах можно за 8-10 подходов. Зона с гормональной зависимостью (лицо) — за 10-12.
  3. Для мужчин их количество придется увеличить (на 2-3), т.к. волосяной рост в этом случае интенсивнее.

Частота процедур зависит от области обработки. Руки и голени покрываются пушком медленнее, а подмышки, бикини и лицо — гораздо быстрей. Сначала между сеансами делаются перерывы на 4 недели, а дальше общая густота волосяного покрова на теле заметно снижается, и процедуру повторяют по схеме — раз в 1,5-2 месяца.

Сколько держится эффект от лазерной эпиляции?

После основного курса, раз в год нужно проходить корректирующие процедуры, чтобы убрать возможные «проснувшиеся» волоски. Это поможет сохранить эффект безупречной гладкости на многие годы.

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