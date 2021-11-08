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СМИ: Партию «Слуга народа» может возглавить женщина

08 ноября 2021, 16:58

СМИ: Партию «Слуга народа» может возглавить женщина

Главой партии «Слуга народа» вместо Александра Корниенко может стать 45-летняя народная депутат Елена Шуляк. Об этом рассказал собеседник «Украинской правды» в партии «Слуга народа»

По данным источника УП, именно Елену Шуляк могут выдвинуть на руководительницу партии на съезде в ноябре: есть такое «общее видение», но решение еще не окончательное.

В «Слуге народа» объясняют, что хотели бы видеть во главе партии женщину.

Там также отмечают «менеджерские способности» Шуляк и наличие доверия к ней.

Нардеп Александр Качура также написал в Telegram, что он будет рекомендовать на позицию главы партии «Слуга народа» Елену Шуляк. По его мнению, она «имеет необходимый управленческий опыт для этой работы», поэтому такое решение съезд партии поддержит.

Елена Шуляк была 13-м номером в избирательном списке партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года.

В Верховной Раде она занимает кресло заместителя главы комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

4 ноября глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина пока не готова к женщине в должности министра обороны, хотя его коллега Ирина Верещук рассматривалась как кандидат на эту должность.

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