В штабе ООС рассказали о новых обстрелах на Донбассе

Пророссийские боевики дважды нарушили режим прекрщения огня на Донбассе с начала суток. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС.



Нарушения произошли вблизи Водяного, там незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 122 мм и крупнокалиберных пулеметов, сказано в сообщении штаба. Кроме того, в районе населенного пункта Павлополь боевики стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Группировка «ДНР» сообщает, что один боевик получил ранение, второй — убит. В то же время в штабе ООС об ответном огне не сообщали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, еще двое ранены.



