В «Центрэнерго» рассказали, ждать ли Украине блэкаут

Украина сможет восполнить дефицит угля газом и таким образом избежать веерных отключений в стране. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал председатель наблюдательного совета «Центрэнерго» Денис Кудин.



«Мы каждый день прикладываем максимум усилий, чтобы блэкаут не случился. В январе-феврале этого года уже были сложности в энергосистеме, и "Центрэнерго" систему спас. Мы перешли на работу с угля, которого не было, на газ и благодаря этому сгененировали достаточно электроэнергии. То же самое при необходимости мы готовы сделать и сейчас. Газа достаточно, если так случится. Соответственно, Украина будет с электроэнергией», — сказал Кудин.

Ранее сообщалось, что «Белэнерго» отказалась от поставок электроэнергии в Украину по ранее заключенным контрактам, а подписывать новые не собираются.

