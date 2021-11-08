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Формула деолигархизации: Порошенко передал телеканалы «Пятый» и «Прямой» в собственность журналистам

08 ноября 2021, 20:18

Формула деолигархизации: Порошенко передал телеканалы «Пятый» и «Прямой» в собственность журналистам

Телеканалы «Пятый« и «Прямой», принадлежавшие пятому президенту Украины Петру Порошенко, объединились в медиахолдинг «Свободные медиа». Об этом говорится в общем заявлении телеканалов.

Собственниками нового медиа-холдинга будут медийщики, журналисты, общественные деятели и народные депутаты, которые были журналистами. Дополнительные 10% акций отведены под участие всего трудового коллектива тех медиа, которые будут в этом холдинге.

Как заявляет Порошенко, передача акций телеканалов журналистам произведена с целью защиты свободы слова.

«На днях из-за атаки на свободу слова, которая является настоящей мишенью закона об олигархах, я вынужден был принять решение о продаже акций обоих недавно своих каналов журналистам», — сказал лидер «Европейской солидарности».

Также по мнению Порошенко, целью закона о деолигархизации в первую очередь является взятие под контроль СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября подписал закон «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Согласно тексту закона, олигархами будут считаться те, отвечают трем из четырех критериев:

  • участвует в политической жизни;
  • имеет значительное влияние на средства массовой информации;
  • является конечным бенефициарным владельцем монополии;
  • подтверждена стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Как отмечается в тексте закона, обнародованном на сайте парламента, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев со дня его вступления в силу. При этом закон теряет силу через 10 лет со дня его введения в действие.

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