Зимой можно ждать организованных Россией акций для дестабилизации ситуации в Украине — нардеп

На протяжении зимы ожидаются организованные Россией мероприятия по дестабилизации ситуации внутри Украины. Об этом заявила заместительница руководителя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.



«Фактически на протяжении осени, зимнего периода можно ожидать такие гибридные акции, мероприятия как дестабилизация внутренней ситуации, попытки массового выведения людей на улицы. Это звучит неоднозначно, но тем не менее, даже в отношении последних протестов, которые были и касались вопроса вакцинации, есть многочисленные данные, что к их координированию и организации имеет отношение Российская Федерация, к сожалению», — сказала она.

По словам Безуглой, к каким «мероприятиям» могут относиться и возможное использование сил и средств для якобы защиты русскоговорящего населения на территории Украины.

Бернс вместе с высокопоставленной американской делегацией находился в Москве 2-3 ноября. 2 ноября у главы ЦРУ прошли встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Согласно сообщению российской стороны, Бернс и Нарышкин обсудили борьбу с международным терроризмом и межведомственное взаимодействие. На встрече с Патрушевым, как указали в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ, обсуждались отношения Москвы и Вашингтона.



Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.