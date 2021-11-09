ООС: Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня за сутки

За прошлые сутки, 8 ноября, незаконные вооруженные формирования на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Возле Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.



Также украинские позиции обстреляли вблизи Павлополя, Луганского, Новолуганского и Шумов. НВФ вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Подразделения ООС открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, отметили в штабе.



По состоянию на 7 часов утра 9 ноября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



Группировка «ДНР» заявила, что вчера ее позиции попали под обстрел в районе поселков Зайцево, Веденское, Октябрь, Новая Марьевка.



В группировке «ЛНР» сообщили, что за прошлые сутки не зафиксировали нарушений режима «тишины».