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Не было COVID-документов: На Донетчине оштрафовали три десятка пассажиров межобластных автобусов

09 ноября 2021, 10:21

Не было COVID-документов: На Донетчине оштрафовали три десятка пассажиров межобластных автобусов

На Донетчине оштрафовали 31 пассажира межобластных автобусов за отсутствие необходимых COVID-документов, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Отмечается, что полицейские контролируют соблюдение новых правил межобластных пассажирских перевозок в регионах «красной» зоны, вступивших в силу 21 октября. Проверки проводятся на пяти блокпостах на границе с другими областями.

«В общей сложности проверено более 700 автобусов, 5 685 граждан, подавляющее большинство которых соблюдали закон. Только 31 человек не имел ни одного из медицинских документов. В отношении них составлены административные материалы по ч.1 ст. 44-3 КУоАП, которая предусматривает ответственность в размере 17 000-34 000 гривен штрафа», — говорится в сообщении.

Решение о том, накладывать штраф или нет, примет суд.

В полиции напомнили, что межрегиональные перевозки во время «красного» уровня эпидопасности разрешаются только при наличии у водителей и пассажиров одного из COVID-документов. Это может быть:

  • сертификат о полной вакцинации;
  • документ о получении одной дозы вакцины;
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус;
  • документ о выздоровлении от COVID.

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