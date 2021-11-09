Не было COVID-документов: На Донетчине оштрафовали три десятка пассажиров межобластных автобусов

На Донетчине оштрафовали 31 пассажира межобластных автобусов за отсутствие необходимых COVID-документов, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.
Отмечается, что полицейские контролируют соблюдение новых правил межобластных пассажирских перевозок в регионах «красной» зоны, вступивших в силу 21 октября. Проверки проводятся на пяти блокпостах на границе с другими областями.
«В общей сложности проверено более 700 автобусов, 5 685 граждан, подавляющее большинство которых соблюдали закон. Только 31 человек не имел ни одного из медицинских документов. В отношении них составлены административные материалы по ч.1 ст. 44-3 КУоАП, которая предусматривает ответственность в размере 17 000-34 000 гривен штрафа», — говорится в сообщении.
Решение о том, накладывать штраф или нет, примет суд.
В полиции напомнили, что межрегиональные перевозки во время «красного» уровня эпидопасности разрешаются только при наличии у водителей и пассажиров одного из COVID-документов. Это может быть: