Не было COVID-документов: На Донетчине оштрафовали три десятка пассажиров межобластных автобусов

На Донетчине оштрафовали 31 пассажира межобластных автобусов за отсутствие необходимых COVID-документов, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.



Отмечается, что полицейские контролируют соблюдение новых правил межобластных пассажирских перевозок в регионах «красной» зоны, вступивших в силу 21 октября. Проверки проводятся на пяти блокпостах на границе с другими областями.



«В общей сложности проверено более 700 автобусов, 5 685 граждан, подавляющее большинство которых соблюдали закон. Только 31 человек не имел ни одного из медицинских документов. В отношении них составлены административные материалы по ч.1 ст. 44-3 КУоАП, которая предусматривает ответственность в размере 17 000-34 000 гривен штрафа», — говорится в сообщении.



Решение о том, накладывать штраф или нет, примет суд.



В полиции напомнили, что межрегиональные перевозки во время «красного» уровня эпидопасности разрешаются только при наличии у водителей и пассажиров одного из COVID-документов. Это может быть:

сертификат о полной вакцинации;

документ о получении одной дозы вакцины;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус;

документ о выздоровлении от COVID.