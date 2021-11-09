«ДНР» сообщила о почти 1400 новых случаях коронавируса и 85 умерших за сутки

В отдельных районах Донецкой области за прошлые сутки медики зарегистрировали 1 398 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил «минздрав» группировки «ДНР».



Кроме того, 85 человек умерли от осложнений болезни, а 693 пациента выписали с выздоровлением.



Всего с начала пандемии «ДНР» признает 92 533 случая COVID-19. Из них выздоровели 67 637 человек, умерли — 7 144.



Также сообщается, что за сутки выявлено 193 случая пневмоний, что на 30 больше, чем за предыдущий день, госпитализировано 104 человека. Всего на лечении находятся 3 299 пациентов с пневмониями, из них 1 701 — на кислородной поддержке (+53 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.