Получали вместо шахтеров и умерших: На Донетчине раскрыли мошенничество с выплатами жителей ОРДЛО

В Донецкой области разоблачили незаконную схему присвоения пенсий и соцвыплат, которую организовал житель Константиновки, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.



Првоохранители установили, что 41-летний мужчина, действуя в сговоре с должностными лицами местного управления Пенсионного фонда Украины, управления социальной защиты населения, Фонда социального страхования и филиала одного из банков, незаконно получал социальные выплаты жителей временно оккупированных территорий без их ведома или на умерших граждан.



«Информацию о пострадавших, преимущественно шахтерах, фигурант получал от своих подельников на временно оккупированной территории. В дальнейшем злоумышленник подделывал доверенности и другие документы умерших для получения их пенсий и отдавал их своим подельникам в органы соцзащиты», — рассказали в полиции.



По данным следствия, преступная схема действовала больше года. Ежемесячно фигуранты присваивали около 400 тысяч гривен. Организатор схемы и его сообщники оформили выплаты на 53 человек, которые в дальнейшем распределили между всеми участниками.



Открыты уголовные производства по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо подложного документа) ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают срок от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.