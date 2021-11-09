На Луганщине обнаружили схрон с арсеналом боевиков в районе насосной станции

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала торговца боеприпасами и выявила схрон боевиков «ЛНР» с артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В частности, в ходе спецоперации был задержан житель Станицы Луганской при попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат. У него обнаружили более полукилограмма тротила, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, устройство для взрыва.



Было установлено, что ранее судимый за совершение тяжкого преступления пытался наладить канал нелегальной продажи боеприпасов, своих «клиентов» он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.



Кроме того, в Луганской области СБУ обнаружила схрон с арсеналом боеприпасов боевиков «ЛНР».



«Среди изъятого — более 60 артиллерийских снарядов калибром 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию. Укрытие было обустроено в районе насосной станции на берегу реки Северский Донец», — рассказали в СБУ.



По данным фактам продолжается следствие.