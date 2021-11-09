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На Луганщине обнаружили схрон с арсеналом боевиков в районе насосной станции

09 ноября 2021, 15:53

На Луганщине обнаружили схрон с арсеналом боевиков в районе насосной станции

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала торговца боеприпасами и выявила схрон боевиков «ЛНР» с артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в ходе спецоперации был задержан житель Станицы Луганской при попытке сбыта взрывчатки и боевых гранат. У него обнаружили более полукилограмма тротила, 4 гранаты РГД-5 и Ф-1, устройство для взрыва.

Было установлено, что ранее судимый за совершение тяжкого преступления пытался наладить канал нелегальной продажи боеприпасов, своих «клиентов» он подыскивал через личные связи в криминальных кругах.

Кроме того, в Луганской области СБУ обнаружила схрон с арсеналом боеприпасов боевиков «ЛНР».

«Среди изъятого — более 60 артиллерийских снарядов калибром 30 мм и около 1700 патронов к стрелковому оружию. Укрытие было обустроено в районе насосной станции на берегу реки Северский Донец», — рассказали в СБУ.

По данным фактам продолжается следствие.

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