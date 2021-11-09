Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Полиция установила личности 45 боевиков, пытавших пленных в донецкой тюрьме «Изоляция»

09 ноября 2021, 16:45

Полиция установила личности 45 боевиков, пытавших пленных в донецкой тюрьме «Изоляция»

Полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, которая проводила пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме «Изоляция». Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

Он отметил, что в сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.

«После возвращения пленных "Изоляции" в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков. Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей», — написал Монастырский.

По его словам, полицейские получили оперативную информацию, что начальник тюрьмы, главный палач украинцев в «Изоляции» — так называемый «Палыч» — прибыл на подконтрольную Украине территорию.

«И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей — результат совместной работы Нацполиции и СБУ. Далее — доставка в суд для избрания меры пресечения. Сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными», — подчеркнул глава МВД.

«Изоляция» — это бывший завод в Донецке, который боевики «ДНР» оборудовали как базу и тюрьму.

Журналист и бывший заключенный «ДНР» Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали боевика «ДНР» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который руководил пытками заключенных в донецкой тюрьме «Изоляция» до февраля 2018 года и лично участвовал в издевательствах над пленными.

Читайте также:

СБУ подтвердила задержание бывшего начальника тюрьмы «ДНР» «Изоляция» 

Еще по теме

Прочее
Пытки Изоляция боевики

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:28
«ДНР» сообщила о следующей поставке вакцин от коронавируса
12:04
«ДНР» сообщила о почти 1400 новых случаях коронавируса и 85 умерших за сутки
11:12
В ОРДО на время отключат мобильный интернет
08:44
«ЛНР»: За сутки от коронавируса умерли 33 человека
21:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 ноября
16:12
Машина врезалась в блокпост под Луганском. Два человека погибли
09:11
«ЛНР»: За сутки 109 человек заболели и 24 умерли от COVID-19
09:05
Умер «заместитель министра образования ДНР»
22:25
Как Верещук собралась возвращать Донбасс? Дайджест НД ►
21:34
Главные новости Донбасса за неделю
10:57
«ДНР»: На лечении находятся более 20 тысяч больных с коронавирусом и пневмониями
09:49
Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске
09:04
«ЛНР» сообщила о 136 заболевших и 21 умершем от коронавируса за сутки
21:10
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
15:37
Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи
все новости
18:05
Девятерым чиновникам времен Януковича объявили подозрения по «делам Майдана». Их считают членами ОПГ
17:56
Боевики дважды открывали огонь, без потерь
17:44
Зеленский созывает заседание СНБО
17:02
Россию не устроил проект итогового документа к встрече глав МИД Нормандского формата
16:45
Полиция установила личности 45 боевиков, пытавших пленных в донецкой тюрьме «Изоляция»
16:22
Франция настаивает на скорейшем проведении министерской встречи в Нормандском формате
16:17
СМИ: Украина пообещала МВФ отказаться от ограничения цен на газ и тепло
15:53
На Луганщине обнаружили схрон с арсеналом боевиков в районе насосной станции
15:28
Россия скрыто перебрасывает танки к украинской границе — Bloomberg
14:51
На Донетчине вакцинировали от ковида уже более 600 детей
14:28
«ДНР» сообщила о следующей поставке вакцин от коронавируса
13:44
На Луганщине за сутки выявили 530 заболевших коронавирусом, умерли 36 человек
13:23
Получали вместо шахтеров и умерших: На Донетчине раскрыли мошенничество с выплатами жителей ОРДЛО
13:10
ЕС официально исключил Украину из «зеленого» списка для путешествий
12:58
СБУ подтвердила задержание бывшего начальника тюрьмы «ДНР» «Изоляция»
все новости
ВИДЕО
Как Верещук собралась возвращать Донбасс? Дайджест НД ►
07 ноября, 22:25
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
06 ноября, 21:10
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция