Полиция установила личности 45 боевиков, пытавших пленных в донецкой тюрьме «Изоляция»

Полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, которая проводила пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме «Изоляция». Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.



Он отметил, что в сентябре этого года в отношении 8 военных преступников материалы были переданы в суд для заочного осуждения.



«После возвращения пленных "Изоляции" в Украину полицейские пообщались с каждой жертвой боевиков. Знаете, что с ними делали? Пытали электрическим током через половые органы. Помещали в гроб и забивали их гвоздями. Насиловали. Ломали кости. Имитировали расстрел. И еще много ужасающих вещей», — написал Монастырский.



По его словам, полицейские получили оперативную информацию, что начальник тюрьмы, главный палач украинцев в «Изоляции» — так называемый «Палыч» — прибыл на подконтрольную Украине территорию.



«И уже сейчас он в руках украинских правоохранителей — результат совместной работы Нацполиции и СБУ. Далее — доставка в суд для избрания меры пресечения. Сколько бы времени ни прошло, эти ужасные преступления не останутся безнаказанными», — подчеркнул глава МВД.

«Изоляция» — это бывший завод в Донецке, который боевики «ДНР» оборудовали как базу и тюрьму.



Журналист и бывший заключенный «ДНР» Станислав Асеев сообщил, что в Киеве задержали боевика «ДНР» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который руководил пытками заключенных в донецкой тюрьме «Изоляция» до февраля 2018 года и лично участвовал в издевательствах над пленными.