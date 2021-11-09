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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября

09 ноября 2021, 21:35

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зарегистрировали 832 случая коронавируса и 89 смертей. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 135 982 заболевших: 110 913 пациентов выздоровели, а 3 758 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 1 398 новых случаев коронавируса, 85 человек умерли. Всего группировка «ДНР» признает 92 533заболевших: выздоровели 67 637 человек, умерли — 7 144.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 530 новых случаев COVID-19. В результате осложнений скончались 36 человек. С начала пандемии ковид выявлен у 52 069 человек. Из них выздоровели — 37 867 человек, умерли — 1 707.

В отдельных районах Луганской области умерли еще 33 пациента с коронавирусом. Всего группировка «ЛНР» подтверждает 19 360 случаев COVID-19: 14 821 человек выздоровели, а 2 611 — умерли.

Политика

Германия и Франция не учли предложения России в своем проекте документа к встрече глав МИД Нормандского формата, сказал российскому «Интерфаксу» источник в Москве.

Франция намерена как можно скорее организовать встречу министров иностранных дел государств-участников Нормандского формата, но Россия от этого отказывается, заявили во французском МИД.

Общество

Контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика группировки «ДНР», который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» во временно оккупированном Донецке. По данным правоохранителей, задержанный организовывал и участвовал в убийствах и пытках пленных.

Полицейские установили 45 участников организованной преступной группы, которая проводила пытки и издевательства над украинскими военнопленными и задержанными в тюрьме «Изоляция».

Группировка «ДНР» открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов «красного террора» Феликсу Дзержинскому.

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