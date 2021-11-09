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Сбербанк активно ищет покупателя для украинской «дочки»

09 ноября 2021, 23:43

Сбербанк активно ищет покупателя для украинской «дочки»

Сбербанк активно ищет вариант продажи украинской «дочки», но там много юридических сложностей, сообщил председатель правления Сбера Герман Греф. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций (их там много) сделки, — сказал он. — Но мы будем стараться искать, конечно, варианты уходы с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там».

В середине сентября Греф сообщил, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинской «дочки» и не исключает принятия решения по ней до начала 2022 года. В сентябре Сбербанк России изменил название украинского дочернего банка на АО «Международный резервный банк» (МР банк).

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию Ощадбанка и запретил украинской «дочке» крупнейшего российского банка использовать торговую марку «Сбербанк» в Украине.

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