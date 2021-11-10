Штаб ООС: Утро среды на Донбассе началось без обстрелов

Во вторник, 9 ноября, украинские военные на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



В районе Опытного позиции военных были обстреляны из стрелкового оружия. В районе Новоалександровки – незаконные вооруженные формирования стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.



С начала текущих суток на Донбассе соблюдается режим тишины.



Вчера незаконные вооруженные формирования «ДНР» заявили об обстреле поселка Спартак снарядами калибром 152 мм.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 9 ноября 2021-го зафиксировала не менее 74 763 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.