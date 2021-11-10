Коронавирус на неподконтрольной Донетчине: более тысячи заболевших, почти 100 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области за прошлые сутки медики зарегистрировали 1 149 новых случаев COVID-19. Об этом сообщил «минздрав» группировки «ДНР».



Кроме того, 96 человек умерли от осложнений болезни.



Всего с начала пандемии «ДНР» признает 93 586 случаев COVID-19. Из них выздоровели 68 510 человек, умерли — 7 240.



Украинское правительство не располагает официальными данными о заболеваемости ковидом на оккупированных территориях.